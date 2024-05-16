Personel uçaktan düştü, hastaneye kaldırıldı
Endonezya'da bir havalimanında uçakta görevli personel merdiven uzaklaştığı anda kapıdan adımını attı.
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Endonezya'da bir havalimanında uçakta görevli personel merdiven uzaklaştığı anda kapıdan adımını atınca boşluğa düştü.
Endonezya'da TransNusa'ya ait Airbus A320 uçağında görünmez kaza yaşandı. Uçağın içindeki personel merdivenin uçaktan uzaklaştırılmasıyla adımını boşluğa attı.
Personel uçaktan aprona düştü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Hastaneye kaldırılan personelin hayati tehlikesi bulunmuyor ancak vücudunda çeşitli kırıklar oluştuğu ifade edildi.