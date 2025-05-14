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Peru Başbakanı Adrianzen, görevinden istifa etti

Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen, hakkında verilen gensoru önergesinin ardından görevinden istifa etti. Ülkede artan şiddet olayları ve Pataz'da 13 madencinin kaçırılıp öldürülmesi sonrası yoğun eleştirilere hedef olan Adrianzen, istifasını "ülkenin çıkarları doğrultusunda geri dönülemez bir karar" olarak duyurdu. Güvenlik krizinin derinleştiği Peru'da siyasi istikrarsızlık da büyüyor.

Haber Merkezi
AA
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Peru Başbakanı Adrianzen, görevinden istifa etti
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Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen, Kongre'de hakkında verilen gensoru önergesi sonrası görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Başkent Lima'da ulusa seslenen Adrianzen, istifasını Devlet Başkanı Dina Boluarte'ye sunduğunu belirterek, "Sayın Devlet Başkanı, ülkenin çıkarları doğrultusunda bugün size Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevimden geri dönülemez şekilde istifa ettiğimi bildirmek istiyorum" dedi.

Görevini ülkenin zor zamanlarında büyük bir sorumlulukla yerine getirdiğini belirten Adrianzen, "Eminim ki bugün tamamlamakta olduğumuz tarih sayfaları, yalnızca çocuklarımızın ve torunlarımızın okuyacağı sayfalardır. Ancak o zaman adalet yerini bulacaktır." ifadesini kullandı.

Peru basınına göre, muhalefet partileri Adrianzen'in, ülkede artan şiddet olaylarıyla mücadelede yetersiz kaldığını savunarak Kongre'ye gensoru önergesi sundu.

Peru'da kısa süre önce Pataz bölgesinde kaçırılıp öldürülen 13 madenci olayı sonrası Adrianzen, yoğun şekilde eleştirilmişti.

Peru'da son dönemde artan suç oranları ve hükümetin güvenlik sorunlarıyla başa çıkmakta zorlanması, ülkede siyasi istikrarsızlığı daha da derinleştiriyor.

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