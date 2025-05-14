Gelecek Partili Hasan Ekici partisinden istifa etti!

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Konya’da CHP listelerinden TBMM’ye giren Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ekici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu şekilde;

"Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."