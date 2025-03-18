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Peru'da hükümet harekete geçti! OHAL ilan edildi

Peru hükümeti, organize suç örgütleriyle mücadele etmek amacıyla başkent Lima ve Callao eyaletinde 30 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu. Bu önlem, bölgedeki güvenliği sağlamak ve suç örgütlerine karşı daha etkili bir mücadele yürütmek için alındı.

Haber Merkezi
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Peru'da hükümet harekete geçti! OHAL ilan edildi
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Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin imzaladığı kararnameyle, hükümet suç örgütleriyle etkin olarak mücadele etmek amacıyla Lima ve Callao'da 30 gün OHAL ilan etti.

Ulusal basında yer alan habere göre, OHAL kapsamında Peru Ulusal Polisi (PNP), etkilenen bölgelerde kamu düzeninin kontrolünü üstlenirken, Silahlı Kuvvetler de güvenliği sağlamak ve en riskli bölgelerde operasyonlara destek vermek amacıyla görevlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Boluarte suç örgütlerine sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Boluarte, basına yaptığı açıklamada, suç örgütlerine sert tepki göstererek, "Bu eli kanlı katillere idam cezasını ciddi olarak düşündüğümü söylüyorum çünkü hiçbir tetikçi, hiçbir gaspçı, çocuklarını seven aileleri kanla lekelemeyecek." ifadesini kullandı.

Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen de organize suçla mücadele kapsamında Ulusal Vatandaş Güvenliği Konseyi (CONASEC) toplantısını bugün düzenleyeceklerini duyurdu.

Adrianzen, cezaevi sisteminde kapsamlı reformlar da dahil olmak üzere birçok önlemin ele alınacağını belirterek, "Bu, her türlü farklılıklarımızı aşarak tüm Peruluları kapsaması gereken bir çaba." değerlendirmesinde bulundu.

OHAL kapsamında, toplanma hakkı ve konut dokunulmazlığı gibi bazı temel özgürlükler kısıtlanabilecek.

Ulusal Ölüm Bilgi Sistemi'ne (Sistema Informatico Nacional de Defunciones) göre, 2025 yılının ilk üç ayında Peru genelinde kentsel şiddet nedeniyle 459 cinayet işlendi.

Yerel medyadaki haberlere göre, hükümetin OHAL ilan etme kararı, hafta sonu Lima'nın doğusundaki San Juan de Lurigancho bölgesinde düzenlenen bir konser çıkışında motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu 39 yaşındaki şarkıcı Paul Flores'in hayatını kaybetmesinin ardından alındı.

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