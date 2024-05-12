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Putin'den yeni kabine adımı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümetin oluşturulması kapsamında ilk adımı attı. Putin, Savunma Bakanlığı'na Sergey Şoygu'nun yerine Andrey Belousov’u önerdi. Şoygu ise Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atandı.

Haber Merkezi
AA
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Putin'den yeni kabine adımı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümeti kurma çalışmaları kapsamında bakanlar için atama önerilerinde bulundu.

Putin, Savunma Bakanlığı'na Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, Savunma Bakanlığı'nın yeniliğe ve yeni fikirlere mutlaka açık olmasını istiyor, bu yüzden Belousov'u seçti" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.

 

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