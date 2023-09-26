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Putin, Reisi ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, Karabağ’daki gelişmeleri görüştü.

Haber Merkezi
AA
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi telefonda görüştü.

Karabağ'daki gelişmelerin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin istişare edildiği görüşmede, sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemi vurgulandı.

Tarafların, Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan oluşan bölgesel danışma platformu "3+3"ün çalışmalarını etkinleştirme konusunda karşılıklı ilgilerini dile getirdiği görüşmede, Reisi, İran’ın BRICS'e katılma başvurusuna Rusya'nın verdiği destekten ötürü de teşekkür etti.

 

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