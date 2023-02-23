Putin, Sarmat nükleer füzelerini konuşlandıracağını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federal Meclis'nde yaptığı yıllık konuşmasında Rusya'nın Sarmat nükleer füzelerini konuşlandıracağını söyledi.

Reuters'in haberine göre Putin, Rusya'nın yeni bir kıtalararası balistik füze sistemi konuşlandırarak, hipersonik füzeler kullanarak ve yeni nükleer denizaltılarla nükleer gücünü artırmaya devam edeceğini ifade etti.

Ukrayna'nın işgal emrini vermesinden bir yıl sonra Putin, savaşta geri adım atıldığı taktirde, büyük güçlerin nükleer denemelere yönelik moratoryumu da dahil olmak üzere, nükleer silahların kontrolünü yerle bir etmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.

Biden: Rusya'nın nükleer silah kullanacağını düşünmüyorum

ABD Başkanı Joe Biden ise, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) askıya almasından nükleer silah kullanmayı düşündükleri çıkarımını yapmadığını söyledi.

ABC News televizyonuna konuşan Biden, Bu kararın "büyük bir hata" olduğunu ve sorumlu bir davranış olmadığını belirtti. Biden, "Ancak bundan, nükleer silah veya buna benzer bir şey kullanmayı düşündüğü sonucunu çıkarmıyorum." dedi.

Biden, bu sorunu çözebileceklerinden emin olduğunu belirterek, silahların kontrolü anlaşmalarının her iki tarafın ve dünyanın da çıkarına olduğunu söyledi.

Rusya'nın bu konudaki tutumunda bir değişiklik olduğuna ilişkin belirti bulunmadığını dile getiren Biden, "Bunun, bir şekilde yeni nükleer silahlar, uluslararası kıtasal balistik füzeler kullanmayı düşündükleri anlamına geldiği fikrini destekleyen hiçbir kanıt yok." ifadesini kullandı.