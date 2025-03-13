Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ABD tarafından ortaya konan ateşkes önerisine ilişkin açıklamada bulundu. Putin düşmanlığın bitirilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtirken, ateşkesin uzun süreli olmasını ve savaşın temel nedenlerini ele alması gerektiğini ifade etti.

"Ukrayna askerlerinin iki seçeneği var"

Putin Kursk bölgesiyle ilgili de açıklamada bulunarak "Kursk'taki Ukrayna askerlerinin iki seçeneği var; ya teslim olmak ya da yok olmak. Ateşkes olduğunda Kursk'taki Ukrayna askerleri çekilecek mi?" dedi.

Putin diğer yandan ateşkese dair şüphelerini dile getirerek "Ukrayna zorunlu seferberlik ve silah temini için geçici ateşkesten faydalanabilir, bunun nasıl kontrol edileceğine karar verilmesi gerekiyor" dedi.

Putin müzakereler için sahadaki durumun göz önüne alınacağını belirtirken, sahada durumun Rusya lehine geliştiğinin altını çizdi.

Trump'a teşekkür etti

Putin ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna meselesine gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür etti.

Putin, Ukrayna ile ateşkes konusunda Trump ile bir telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi.

Witkoff, Putin ile görüşecek

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump’ın özel temsilcisi Steven Witkoff’un gece saatlerinde Putin ile görüşeceği bildirildi.