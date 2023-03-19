Putin'den Mariupol kentine ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk bölgesine bağlı Mariupol kentine ziyaret gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Mariupol şehrine helikopterle gitti.

Putin, araba sürerek şehrin çeşitli semtlerini, sahil şeridini ve tiyatro binasını gezdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Putin'e kentteki inşaat ve onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Putin, Mariupol'deki Nevskiy Mahallesi'nde kent sakinleri ile görüştü, bir aileyi evinde ziyaret etti.

Rus birliklerinin komuta merkezine ziyaret

Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşta aktif rol alan Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Rus birliklerinin komuta merkezini de ziyaret etti.

Burada askeri yetkililerle toplantı yapan Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve bazı komutanların rapor sunumlarını dinledi.

Putin, dün de Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol şehrine ziyaret gerçekleştirmişti.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de Kremlin Sarayı'nda düzenlen törende imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.