Avusturya'da bir okula silahlı saldırı: En az 9 ölü, çok sayıda yaralı
Avusturya'nın Graz kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Yerel polis en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Şüpheli saldırganın kendini öldürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Avusturya devlet medyası ORF, Graz kentinde bir okula düzenlenen saldırıda en az 9 kişinin öldüğü, aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin ağır yaralandığını söyledi.
Yerel polis, olayın ardından büyük çaplı bir operasyon başlattı ve Dreierschützengasse Caddesi'ndeki BORG Dreierschützengasse okulunun çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
Yetkililer, saldırının bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiğini ve şüphelinin olay yerinde hayatına son verdiğini belirtti. Ayrıca, saldırıda öğrenciler ve öğretmenlerin de ciddi şekilde yaralandığı ifade edildi.
ORF, polisin binayı tahliye ettiğini söyledi.