Avusturya'da bir okula silahlı saldırı: En az 9 ölü, çok sayıda yaralı

Avusturya devlet medyası ORF, Graz kentinde bir okula düzenlenen saldırıda en az 9 kişinin öldüğü, aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin ağır yaralandığını söyledi.

Yerel polis, olayın ardından büyük çaplı bir operasyon başlattı ve Dreierschützengasse Caddesi'ndeki BORG Dreierschützengasse okulunun çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Yetkililer, saldırının bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiğini ve şüphelinin olay yerinde hayatına son verdiğini belirtti. Ayrıca, saldırıda öğrenciler ve öğretmenlerin de ciddi şekilde yaralandığı ifade edildi.

ORF, polisin binayı tahliye ettiğini söyledi.