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ABD'de gözaltında tutulan Kanada vatandaşı Johnny Noviello yaşamını yitirdi

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gözetimi altında tutulan Kanada vatandaşı Florida'da yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de gözaltında tutulan Kanada vatandaşı Johnny Noviello yaşamını yitirdi
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ICE açıklamasına göre, Miami Cezaevleri Bürosu Federal Gözaltı Merkezi'nde tutulan Kanadalı Johnny Noviello, 23 Haziran'da çağrılara tepkisiz kaldı.

Yapılan tıbbi müdahalelere rağmen 49 yaşındaki Noviello aynı gün hayatını kaybetti.

New York Times haberine göre, Noviello'nun ölüm nedeni araştırılıyor.

"Kanada konsolosluk yetkilileri, ABD yetkililerinden acilen daha fazla bilgi talep ediyor"

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanada konsolosluk yetkilileri, ABD yetkililerinden acilen daha fazla bilgi talep ediyor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

ICE verilerine göre Noviello, 1988'de yasal vizeyle girdiği ABD'de 1991'de daimi ikamet sahibi olmuştu.

Florida'da gasp ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarından Ekim 2023'te hüküm giyen Noviello, 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu yıl 15 Mayıs'ta ICE tarafından tutuklanan Noviello, ülke içi uyuşturucu yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınır dışı prosedürleri için gözaltında tutuluyordu.

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