Putin'i canlandıran Jude Law: Onu oynamaktan korkmadım

İngiliz oyuncu Jude Law, pazar günü, Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yapan yeni filmi The Wizard of the Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i canlandırmaktan hiçbir şekilde korkmadığını söyledi.

Film, Putin’in iktidara yükselişini kurgusal bir bakışla, çarpıcı ve ürkütücü biçimde anlatıyor.

Fransız yönetmen Olivier Assayas’ın yönettiği ve Paul Dano’nun da rol aldığı film, Putin’in yoluna çıkanları acımasızca saf dışı bırakmasını gösteriyor.

Reuters'ın aktardığına göre Law, rolü üstlenmenin olası bir misillemeye yol açıp açmayacağı sorulduğunda, “Umut ediyorum ki hayalperestçe, ama… yaptırımlardan korkmadım” yanıtını verdi.

RTL Today, Law'ın Venedik'te gazetecilere verdiği röportajlarda filmdeki rolüne hazırlanırken oldukça fazla Putin videosu izlediğini söylediğini aktardı.

Law, gazetecilere, “Bir kez başladığınızda daha fazla ve yeni materyal aramaya başlıyorsunuz; bu benim için neredeyse takıntıya dönüştü” dedi.

Putin'in yükselişini anlatıyor

Law, filmin Putin’in yükselişini “ince düşünülmüş ve özenli bir şekilde” anlattığını, yalnızca tartışma yaratmak amacı gütmediğini ekledi.

Film, İtalyan yazar Giuliano da Empoli’nin çok satan romanından uyarlanarak, Kremlin’deki gizemli bir danışman Vadim Baranov’un hayatını konu alıyor.

Baranov, sanatçıdan televizyon yapımcısına, ardından genç Putin’in halkla ilişkiler danışmanına yükseliyor.

Film, Baranov’un Kremlin ofisinden gerçeği ve propagandayı, inancı ve manipülasyonu harmanlayan anlatılar yaratmasını, Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından Rusya’yı yeniden büyük bir güç haline getirmeye kararlı efendisine hizmet etmek için kendi değerlerinden ödün vermesini gösteriyor.

Law, Putin’i birebir taklit etmediğini, ancak özünü yakalamaya çalıştığını belirtti: “Harika bir peruk neler yapabilir, inanılmaz” diye şaka yaptı.

Law, “Zor olan, halkın gördüğü yüzün çok az şey vermesi... Çok az gösterip çok şey hissettirmek ve içeriden çok şey aktarmak için çabaladım” dedi.

Assayas, Carlos ve Personal Shopper gibi filmleriyle tanınıyor ve son filminin Rusya’nın ötesinde yankı uyandırdığını söyledi:

“Biz bir film yaptık; siyasetin geldiği nokta ve hepimizin içinde bulunduğu korkutucu ve tehlikeli durumu göstermek için. Vladimir Putin örneğini aldık, ama bu birçok otoriter lider için de geçerli. Hayatımız boyunca siyaset büyük ölçüde değişti ve şu an yaşananlar gerçekten korkutucu.”

Amerikalı oyuncu Jeffrey Wright, filmde bir ABD’li yazarı canlandırıyor ve filmin kendi ülkesinde de geniş kitleler tarafından izlenmesini umduğunu söyledi. “Eğer ülkedeki idealler ve arzular kaybolursa, filmde gördüğümüz şeye dönüşürüz” dedi.

Dano ise filmde basit iyi-kötü ayrımına gidilmediğini belirtti: “Bir karakteri sadece kötü olarak etiketlemek büyük bir basitleştirme olurdu. Nedenini sorgulamak ve gri alanlara bakmak, korkutucu olsa bile, siyah-beyazdan çok daha iyidir.”

The Wizard of the Kremlin, 6 Eylül’de sahiplerini bulacak prestijli Altın Aslan ödülü için yarışan 21 filmden biri.