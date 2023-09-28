Ramaswamy: Çin gerçek düşman

ABD'de 2024 seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan Vivek Ramaswamy, Washington'un Ukrayna'ya yaklaşımında dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunarak Rusya'yı "gerçek düşman" olarak tanımladığı "Çin'in kollarına daha fazla itmenin" ABD'nin çıkarına olmadığını söyledi.

Kaliforniya'daki Cumhuriyetçi münazarada konuşan Ramaswamy, "Putin'in kötü bir diktatör olması, Ukrayna'nın iyi olduğu anlamına gelmiyor. Burası 11 muhalefet partisinin yasaklandığı bir ülke. Bunu sona erdirmek için makul bir barış planına ihtiyacımız var" dedi.

Florida Valisi ve Cumhuriyetçilerin 2024 başkan adaylığı için yarışan Ron DeSantis de ABD'nin "Çin'e karşı tamamen yeni bir yaklaşıma" ihtiyacı olduğunu belirtti.

"Bu karmaşanın içinde olmamızın nedeni, DC'deki elitlerin Çin Komünist Partisi söz konusu olduğunda çok uzun süre teslimiyetçi-güçlü olmayı seçmiş olmalarıdır. Ülkemizdeki bazı insanlar zenginleşti; sanayi üssümüzün içi boşaldı ve tüm dünyadaki en güçlü ikinci orduyu inşa edebildiler" dedi.

DeSantis, gelecekteki potansiyel yönetiminin Pekin ile ilişkilerinden bahsederken, "Çin'den ekonomik bağımsızlığımızı kazanacağız, ekonomimizi ayrıştıracağız ve bu ülkede sahip oldukları kültürel gücün peşinden gideceğiz" dedi.