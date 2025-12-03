Rus petrol devi Lukoil’e Bulgaristan’dan darbe: Tüm mallarına el konuldu

ABD’nin Rosneft ve Lukoil’e uyguladığı yaptırımların ardından sıkıntılı günler geçiren Rus enerji şirketi Lukoil, Bulgaristan’da ağır bir darbe aldı. Ülkede gerçekleştirilen olağanüstü hükümet toplantısında, yalnızca 30 saniye içinde alınan kararla şirketin tüm önemli varlıklarına el konuldu.

Karar, şirketi daha da köşeye sıkıştırdı

İsviçre merkezli bir şirketle yapılan satış anlaşmasının aniden iptal edilmesi, Lukoil’in finansal sıkıntılarını derinleştirmişti. Bu gelişmenin hemen ardından Bulgaristan’dan gelen karar, şirketi daha da köşeye sıkıştırdı.

Bulgaristan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, el koyma kararının ülke sınırları içerisindeki akaryakıt istasyonlarını, depolama tesislerini ve üretim ve işleme merkezlerini kapsadığı belirtildi. Enerji piyasasının güvenliği gerekçe gösterilerek alınan kararın sürpriz şekilde ve rekor hızla onaylanması dikkat çekti.

Türkiye’deki operasyonlarda herhangi bir değişiklik bulunmuyor

Lukoil, Türkiye pazarına 2008 yılında Akpet’i 500 milyon doların üzerindeki bir bedelle satın alarak giriş yaptı. Şirket bugün Türkiye genelinde 600'den fazla akaryakıt istasyonu ile faaliyet göstermeyi sürdürüyor. Türkiye’deki operasyonlarda herhangi bir değişiklik olmadığı; istasyonların Lukoil Türkiye tarafından işletilmeye devam ettiği ifade ediliyor.

Küresel yaptırımların ardından zor günler geçiren Rus enerji devi için Bulgaristan’ın bu hamlesi, Avrupa pazarındaki geleceğini daha da belirsiz hale getirdi.