İngiltere'den Nike, Superdry ve Lacoste reklamlarına yasak kararı

İngiltere’de Reklam Standartları Kurumu (ASA), Nike, Superdry ve Lacoste’un ücretli reklamlarında kullandıkları “sürdürülebilir” ve benzeri çevreci ifadelerin, yeterli kanıt sunulmadan tüketicileri yanıltıcı olduğu gerekçesiyle yasaklandığını açıkladı.

Kurum, perakendecilerin reklamlarında mutlak çevresel iddialarda bulunduğunu, ancak bunları destekleyecek yüksek düzeyde kanıt sunmadığını belirtti.

“Sürdürülebilir malzemeler” ifadesini desteklemediler

Nike’ın tenis polo tişörtleri için hazırladığı reklamda “sürdürülebilir malzemeler” ifadesi kullanılıyordu. Şirket, reklamın genel ifadelerle sunulduğunu ve tüketicilerin bunu yalnızca bazı ürünlere, tüm ürünlere değil, atıfta bulunduğu biçimde anlayacağını savundu.

Benzer şekilde, tüketicileri ‘stil ve sürdürülebilirliği bir araya getiren bir gardırobun kilidini açmaya’ çağıran Superdry, reklamın amacının sürdürülebilirlik özellikleri ve kimlik bilgileri olan geniş bir ürün yelpazesi ürettiğini, tedarik ettiğini ve sattığını vurgulamak olduğunu söyledi.

ASA, İngiltere'deki reklamcılık yönetmeliğinin, çevresel iddiaların açık ve "yüksek düzeyde kanıtla desteklenmesi" gerektiğini belirttiğini belirtti. Her iki durumda da perakendecilerin sürdürülebilir ifadesini herhangi bir ek bilgi olmaksızın kullandıkları, bu nedenle iddianın muğlak ve belirsiz olduğu belirtildi.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre denetleme kurumu, "İddia mutlaktı ve bu nedenle destekleyici nitelikte yüksek düzeyde kanıt sunulması gerekiyordu. Bunu destekleyecek bir kanıt görmemiştik. Bu nedenle, reklamın yanıltıcı olma ihtimalinin yüksek olduğu sonucuna vardık" dedi.