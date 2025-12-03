  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir pelüş oyuncağın satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir pelüş oyuncağın satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir oyuncak - aksesuar ürününün kullanımının güvensiz olduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Takışık markalı bir oyuncak - aksesuar ürününün kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

