Rusya-ABD toplantısı İstanbul’da yapılacak

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki gergin ilişkilerin yumuşatılmasına yönelik temaslar devam ederken, Moskova yönetimi bu sürecin ikinci toplantısının İstanbul’da gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından başkent Moskova’da düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

Lavrov, ABD ile ilişkilerin normalleşmesi için sürdürülen görüşmelerin devamı niteliğindeki ikinci toplantı için İstanbul’un seçildiğini belirtirken, toplantı tarihine ilişkin net bir bilgi paylaşmadı. Bununla birlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisinden ve Savunma Bakanı Andrey Belousov’dan, Ukrayna konusundaki temaslarda kaydedilen ilerlemelere dair detaylı bir brifing talep ettiğini açıkladı.

Toplantı gündeminin ağırlıklı olarak üç başlık etrafında şekillendiğini söyleyen Lavrov, bunların enerji altyapısını hedef alan saldırılara karşı bir moratoryum uygulanması, Ukrayna’daki çatışmaya çözüm aranması ve Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden başlatılması olduğunu ifade etti. Bu başlıkların yanı sıra, Lavrov ikili ilişkilerde özellikle diplomatik kanalların işleyişine zarar veren “rahatsız edici unsurların” ortadan kaldırılmasının da önemli bir gündem maddesi olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı, söz konusu unsurların Rusya'nın Washington Büyükelçiliği ile ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini ciddi biçimde aksattığını ve tarafların bu konuda ilerleme kaydetmeye çalıştığını söyledi. Lavrov, bu sorunların kökeninin 2009-2017 yılları arasında görev yapan Barack Obama yönetimine kadar uzandığını, dolayısıyla büyükelçilik sorunlarının yalnızca son dönemdeki gelişmelere bağlı olmadığını belirtti.

"İstanbul'da bir toplantı yapıldı, şimdi ikinci bir toplantı hazırlanıyor"

Lavrov, "İstanbul'da bir toplantı yapıldı, şimdi ikinci bir toplantı hazırlanıyor. Bu arada telefon görüşmeleri ve görüntülü konferanslar aracılığıyla iletişim devam ediyor" açıklamasında bulunarak, temasların sadece yüz yüze görüşmelerle sınırlı olmadığını ve sürecin çok yönlü biçimde sürdüğünü anlattı.

İki ülke heyetleri, daha önce 27 Şubat'ta ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında bir araya gelerek, büyükelçiliklerin faaliyetleri üzerinden ikili diplomatik ilişkilerin yeniden canlandırılması için görüşmeler gerçekleştirmişti. Lavrov, bu görüşmelerin ardından taraflar arasında gözle görülür bir ilerleme kaydedildiğini ve ABD tarafının, diplomatik temsilciliklerin faaliyetlerini kolaylaştıracak engelleri ortadan kaldırma konusunda daha kararlı davrandığını ifade etti.

Moskova'nın duyurduğu ikinci İstanbul toplantısı, tarafların diplomatik ilişkileri yeniden rayına oturtma çabasında kritik bir eşik olarak görülüyor. Görüşmelerin odağında yalnızca bölgesel krizler değil, aynı zamanda Rusya ve ABD’nin diplomatik temsiliyetlerinin işleyişine dair somut adımların yer alması bekleniyor.