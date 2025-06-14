Rusya ile Ukrayna arasında ağır hasta ve yaralı esir asker takası gerçekleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da varılan anlaşmalar kapsamında Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus esir askerinin geri alındığı belirtildi.

"Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor"

Bunun karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu bir grup esir askerin Kiev'e verildiği aktarılan açıklamada, "Serbest bırakılan Rus askerleri Belarus'ta bulunuyor. Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Askerlerimiz, Bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacak." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, esir takasında yer alan asker sayısına dair bilgi verilmedi.

Zelenskiy: Rusya ile 4. esir takası yapıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile bir esir takası daha gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızı Rus esaretinden kurtarmaya devam ediyoruz. Bu, bir hafta içerisinde 4. esir takasıdır. Ukrayna'ya bugün geri dönen insanlar arasında 2022'den beri esaret altında olan çok sayıda kişi var. Silahlı kuvvetler, ulusal muhafızlar, devlet sınır servisi ve devlet özel ulaştırma servisi askerleri. Tüm Ukraynalı esirlerin serbest kalması için çalışmaya devam ediyoruz."

Rusya'dan Ukrayna'ya 1200 Ukraynalı asker ve sivilin cenazesi iade edildi

Öte yandan Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği, 1200 asker ve sivilin cenazesinin Rusya'dan Ukrayna'ya iade edildiği bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmalar kapsamında Rusya'nın Ukrayna tarafına 1200 Ukraynalının cenazesini teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'daki anlaşmaların bir parçası olarak bugün geri gönderme faaliyetlerinin bir aşaması daha gerçekleşti. Ukrayna, Rus tarafının açıklamasına göre askeri personel de dahil olmak üzere, Ukrayna vatandaşlarına ait olan 1200 cenaze daha aldı." denildi.

Açıklamada, ölen asker ve sivillerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların yapılacağı kaydedildi.

Rus basına açıklamalarda bulunan kaynak ise Rusya'nın İstanbul'da varılan anlaşmalar kapsamında Ukrayna’ya 1200 askerin cesedini teslim ettiğini ancak Ukrayna tarafının Rus asker cesedi vermediğini bildirdi.

Ne olmuştu?

2 Haziran'da Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma gereği, 9 ile 10 ve 12 Haziran tarihlerinde Rusya ile Ukrayna arasında üç aşama olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

Ukrayna 11 Haziran'da, 1212 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya'dan Ukrayna tarafına teslim edildiğini duyurmuştu. Rusya da buna karşılık Rus Silahlı Kuvvetleri mensubu 27 askerin cenazesinin iade edildiğini açıklamıştı.

Ayrıca Ukrayna tarafı 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rusya'dan 1200 Ukraynalı asker ve sivilin cenazesini teslim aldıklarını duyurmuştu. Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan bir kaynak ise Rusya'nın Ukrayna'ya 1200 askerin cenazesini bugün teslim ettiğini, ancak Ukrayna tarafının Rus asker cesedi vermediğini bildirmişti.