Rusya, İskender M ile Ukrayna askeri merkezini vurdu
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Rusya, İskender taktik füzesiyle Ukrayna ordusunun bir komuta merkezini vurdu.
AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemlerine ilişkin açıklamasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63'ncü Mekanize Tugayı komuta merkezinin İskender-M taktik füzesiyle imha edildiğini bildirdi. Saldırıda, İHA kontrol merkezi ve personelinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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