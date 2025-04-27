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Rusya: Moskalik suikastıyla ilgili bir Ukrayna ajanı gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik’e düzenlenen suikasta ilişkin soruşturma çerçevesinde"Ukrayna özel servislerinin bir ajanı" olduğu belirtilen İgnat Kuzin’in gözaltına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Rusya: Moskalik suikastıyla ilgili bir Ukrayna ajanı gözaltına alındı
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Rusya’nın Moskova bölgesinde park halindeki araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Ukrayna ajanı gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik’e düzenlenen suikasta ilişkin soruşturma çerçevesinde, "Ukrayna özel servislerinin bir ajanı" olduğu belirtilen İgnat Kuzin’in gözaltına alındığını bildirdi.

Kremlin Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu

Kremlin, 59 yaşındaki Yaroslav Moskalik'in ölümünden Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu. Ukrayna yönetimi ise, Moskalik’in ölümüyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

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