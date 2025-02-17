Rusya'da 174 örgüt terörist listesine eklendi
Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi, aralarında Özgür Milletler Birliği ve Sibir Taburu’nun da bulunduğu 174 örgütü terörist ve aşırılıkçılar listesine ekledi.
Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi, internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine, 174 örgüt eklendi.
Bunlar arasında Özgür Milletler Birliği, Kafkas Birliği Konfederasyonu, Saha Cumhuriyeti Bağımsızlık Hareketi, Özgür Vıborg Hareketi, Sibir Taburu, Yeni Tuva Fonu, Özgür Kuban Hareketi yer aldı.
Söz konusu örgütler, milliyetçi ve Rus yönetimine muhalif olmasıyla biliniyor.