Rusya'da AVM’de silahlı saldırı: Yaralılar var
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir alışveriş merkezinde çıkan tartışmada bir kişinin ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.
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Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova bölgesindeki Mıtişçi kentinde bulunan "Krasnıy Kit" (Kırmızı Balina) isimli AVM'de bir kişi güvenlik görevlileriyle kavga etti.
Bu kişinin tabancayla ateş açması sonucunda 3 kişi yaralandı.
Ziyaretçiler AVM'den tahliye edilirken, olay yerine polis ekipleri ulaştı.
Ateş açan kişi gözaltına alındı.
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