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Rusya'da AVM’de silahlı saldırı: Yaralılar var

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir alışveriş merkezinde çıkan tartışmada bir kişinin ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Rusya'da AVM’de silahlı saldırı: Yaralılar var
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Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova bölgesindeki Mıtişçi kentinde bulunan "Krasnıy Kit" (Kırmızı Balina) isimli AVM'de bir kişi güvenlik görevlileriyle kavga etti.

Bu kişinin tabancayla ateş açması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Ziyaretçiler AVM'den tahliye edilirken, olay yerine polis ekipleri ulaştı.

Ateş açan kişi gözaltına alındı.

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