Rusya'da krizin adı: Yumurta... Türkiye devreye girdi

Wall Street Journal, Rusya'da yaşanan yumurta krizini analiz ettiği haberinde, ülkede savaştan çok yumurta temininin konuşulduğunu, hızla artan fiyatlar nediyle, Rus halkının yumurta için uzun kuyruklar oluşturduğunu aktardı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkede yaşanan yumurta şokundan hükümeti sorumlu tutarak kamuoyundan özür dilediğini aktaran gazete, geçen ay, yumurta kralı olarak bilinen bir tavuk çiftliği patronunun, yetkililerin yüksek fiyatlar nedeniyle çiftliğini soruşturmaya başlamasından kısa bir süre sonra suikast girişiminden kurtulduğunu aktardı.

Önceki gün açıklanan verilere göre yumurta fiyatları Rusya'da aralık ayında yüzde 60 civarında arttı.

Yaptırımlar kümes hayvancılığını vurdu

Rus yetkililer, Batı'nın yaptırımları nedeniyle Avrupa'dan gelen çiftlik ekipmanları tedarikinin zorlaşması üzerine kümes hayvancılığı büyük zarar gördü ve ülkede yumurta krizi yaşanmaya başladı.

Rusya, yumurta krizini aşmak için ise Türkiye, Azerbaycan ve Belarus'tan yumurta ithalatını artırma kararı aldı. Bu kapsamda, 9 Ocak tarihinde yaklaşık 300 bin yumurta Türkiye'den Rusya'ya gönderildi.

Rus hükümeti, 1 Ocak'tan 1 Haziran'a kadar 1,2 milyar yumurtanın vergisiz ithalatına izin vermişti.

Yumurtaları tek tek sattılar

Öte yandan yeni yıl tatili öncesinde yumurta almak için bekleyen müşterilerin oluşturduğu uzun kuyruklar, seçmenlere Sovyet dönemindeki gıda kıtlığını hatırlattı. Sibirya ve işgal altındaki Kırım'daki bazı süpermarketler yumurtaları tek tek, tanesi yaklaşık 12 ruble ya da 13 sente sattı. Yerel bir milletvekili çalışanlarına tatil için koli koli yumurta hediye etti. Rusya'da yaygın olarak kullanılan bir sosyal ağ olan Telegram, kısa sürede yumurta bulunabilirliği konusunda endişelenen, yumurtayı daha ucuza nereden alabileceklerine dair ipuçları paylaşan ya da şakalaşan insanların yüzlerce mesajıyla doldu.

Oxford Economics'in gelişmekte olan piyasalar baş ekonomisti Tatiana Orlova, Rusya'da yumurtanın tüketici sepetinin nispeten küçük bir parçası olduğunu ancak insanların yumurta fiyatı artışlarından yakındığını aktardı.