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Rusya'da savaş uçağının düştü

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde teknik arıza nedeniyle düşen Tu-22M3 tipi savaş uçağında bir pilot hayatını kaybetti, dört mürettebat kurtarıldı.

Haber Merkezi
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Rusya'da savaş uçağının düştü
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tu-22M3" tipi stratejik bombardıman uçağının planlı uçuş esnasında İrkutsk bölgesinde ıssız bir yere düştüğü belirtildi.

Kazaya teknik arızanın neden olduğu kaydedilen açıklamada, "Mürettebattan 4 kişi fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri sağ kalanları tahliye etti. 1 pilot yaşamını yitirdi." bilgisine yer verildi.

 

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