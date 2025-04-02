Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'na soruşturma başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, yaptığı paylaşımda sanatçı Volkan Konak’ın Diyanet’e seslenerek yaptığı eleştiriden bir cümlenin yer aldığı görseli paylaştı ve "Sahnede Gebermiş" ifadesini yazmıştı. Mehmetalioğlu, sözlerini devamında "Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" demişti.