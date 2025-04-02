Volkan Konak'a veda! Vasiyeti olan Maçka'da son yolculuğuna uğurlanıyor

Volkan Konak, Kıbrıs'ta bayram programı kapsamında verdiği konserde sahnede yere yığılmış, kalp krizi geçirmişti.

Konak'a yapılan kalp masajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Volkan Konak, yapılan müdahalelere rağmen 58 yaşında hayata veda etti.

Volkan Konak'ın cenaze namazı dün, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Konak'ın cenazesi ardından memleketi Trabzon'a nakledildi.

Volkan Konak Maçka’da son solculuğuna uğurlanıyor

Volkan Konak, bugün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Düzenlenen cenaze törenine oyuncular ve siyasiler de katılıyor. Özgür Özel de cenaze için Maçka’ya gitti. Cenaze törenine ünlü oyuncu Alper Kul da katıldı. "Abimi kaybettim" diyen Kul, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben kendi adıma abimi kaybettim. Ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti. Başımız sağ olsun. Zamansız, çok çok büyük bir acı oldu, kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun."

Volkan Konak’ın cenazesi baba ocağında

Volkan Konak'ın cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

'Vasiyetim' demişti

Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak’ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini belirtti.

Oktay Koçhan; "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2’lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeniyle beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık" ifadelerini kullandı.