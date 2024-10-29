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Rusya'dan Avustralya'ya yaptırım misillemesi

Rusya, Avustralya'nın bazı Rus vatandaşlarına yaptırım uygulamasına karşılık 131 Avustralya vatandaşının ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'dan Avustralya'ya yaptırım misillemesi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avustralya hükümetinin bazı Rus vatandaşlarına "siyasi gerekçelerle" yaptırım uyguladığı belirtildi.

Buna karşılık olarak 131 Avustralya vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, bu kişiler arasında askeri yetkililer, şirket yöneticileri ve gazetecilerin bulunduğu aktarıldı. Söz konusu isimlerin yer aldığı liste de yayımlandı.

Açıklamada, Avustralya'nın Rusya'ya karşı siyaset izlemeye devam ettiği ve bu nedenle yaptırım listesinin güncellenmesiyle ilgili çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

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