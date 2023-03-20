Rusya’dan iPhone yasağı

Rus basınında yer alan haberlere göre, devlet başkanlığında çalışan kişilerden iPhone marka telefonlarını, farklı bir işletim sistemiyle çalışan başka bir markanın telefonlarıyla değiştirmeleri istendi.

Mart başında yetkililere iletilen yasak kararının nisan başında uygulanmaya başlanacağı ifade edildi. Kremlin'in gerekmesi durumunda iPhone telefonlarından kurtulmak isteyen kişilere yeni ve güvenli telefonlar sağlama niyetinde olduğu belirtildi.

Yasak Moskova'daki yetkililerin yanı sıra, bölgesel yönetimlerde görev alan siyasi yetkililer için de geçerli olacak.

2024 seçimlerinde etkin görev alacaklar

Independent'tan aktarılana göre, devlet başkanlığı çalışanları için geçerli olacak yasak kararı, yerel politikalar, kamu projeleri, Devlet Konseyi'nin kararlarını uygulama ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi gibi departmanlarda geçerli olacak.

Bu departmanların Rusya'daki 2024 seçimlerinde aktif şekilde görev alması beklenen çalışanlardan oluştuğu belirtiliyor. Kremlin yönetiminin, iPhone telefonların diğer markalara oranla daha fazla casusluk riski taşıdığına inandığı ifade edildi.

Kararın alındığı toplantıya katılan yetkili isimlerden biri çalışanlara Android veya Aurora işletim sistemini kullanan telefonlara yönelmelerinin tavsiye edildiği belirtildi. Avrora, Rus Open Mobile Platform tarafından Rusya'nın Batılı teknoloji şirketlerinden bağımsız kalabilmesi için geliştirilmişti.

Rusya daha önce de yerel yetkilileri Zoom yerine Rus muadilini kullanmaya teşvik etmiş ve bunun için güvenlik nedenlerini gerekçe göstermişti.