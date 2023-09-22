Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması
Kremlin'den Karadeniz Tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin yapılan açıklamada "Tahıl koridoru anlaşmasına dair bir ilerleme yok" ifadeleri yer aldı.
Kremlin, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nda bir ilerleme kaydedilmediğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında takvime bağlanmış bir görüşme planının bulunmadığını açıkladı.
Rusya, Ukrayna tahılının geçen yıldan bu yana Karadeniz üzerinden güvenli şekilde taşınmasını sağlayan tahıl anlaşmasını temmuzda askıya aldığını açıklamıştı.
Erdoğan, Putin ile Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde eylül başında yaptığı görüşmenin ardından Karadeniz tahıl anlaşmasına kısa sürede geri dönüleceğine inandığını söylemişti.