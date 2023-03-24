Rusya'dan 'zayıflatılmış uranyumlu mermi' uyarısı

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, düzenlediği brifingle, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat sağlayacağını açıklamasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Batı’nın zayıflatılmış uranyumlu mühimmat kullanmasının olumsuz sonuçlarını çok iyi bildiğini ifade eden Kirillov, bu tür mühimmatların Ukrayna’da sivil halkın ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sağlığına düzelmeyecek zararlar vereceğini vurguladı. Kirillov, buna rağmen özellikle İngiltere’nin Ukrayna’ya bu tür silahlar tedarik etmeye hazır olduğunu ifade ettiğini hatırlattı.

Kirillov, “Ayrıca zayıflatılmış uranyum içeren mermilerin kullanılmasından sonra Ukrayna topraklarında geniş ekili alanlar kirlenecek, arabalarla radyoaktif maddeler bölgenin geri kalanına taşınacaktır.” diye konuştu.

Radyoaktif maddelerin Ukrayna’nın nüfusunun yanı sıra tarım alanında ekonomisine de büyük zarar vereceğini kaydeden Kirillov, bu durumun Ukrayna’dan tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatını yıllarca olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

İngiltere, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sağlayacak

İngiltere Savunma Bakanlığında Devlet Bakanı Baroness Annabel Goldie, 21 Mart’ta parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Lord Hylton'ın, Ukrayna'ya tedarik edilen mühimmatın zayıflatılmış uranyum içerip içermediğine ilişkin sorusuna verdiği yazılı cevapta, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ukrayna'ya bir filo Challenger 2 ana muharebe tankı hibe etmemizin yanı sıra zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler dahil mühimmat sağlayacağız. Bu tür mermiler, modern tankların ve zırhlı araçların imha edilmesinde son derece etkili."