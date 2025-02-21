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Salgına nakit ödül! Ölü ya da diri beş sinek başına 60 kuruş alıyorlar

Filipinler dang humması vakalarıyla mücadele ediyor. Bir köyde hastalıkla mücadele için nakit para ödülü projesi başlattı. Sakinler, yakaladıkları her ölü ya da diri beş sivrisinek için bir peso (yaklaşık 60 kuruş) alıyor.

Haber Merkezi
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Salgına nakit ödül! Ölü ya da diri beş sinek başına 60 kuruş alıyorlar
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Filipinler'deki bir köy, artan dang humması vakalarıyla mücadele için nakit para ödülü projesi başlattı.

Her ölü ya da diri sivrisinek için 1 peso

Başkent Manila'nın Addition Hills köyündeki sakinler, yakaladıkları her ölü ya da diri beş sivrisinek için bir peso (yaklaşık 60 kuruş) alıyor.

28 binden fazla vaka açıkladı

100 bin nüfuslu köyde bu yıl iki genç öğrenci ölmüştü. Filipinler Sağlık Bakanlığı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla ülkede yüzde 40 artışla 28 binden fazla vaka açıkladı.

Ülkenin en kalabalık şehri olan Quezon City'de dang salgını ilan edildi, yıl başından bu yana 10 ölüm kaydedildi. Dang humması, dang virüsünü taşıyan sivrisineğin ısırması ile insanlara bulaşıyor.

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