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Şara duyurdu: Lazkiye için bağımsız soruşturma komitesi kuruldu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye'deki olayları araştırmak üzere bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu ve komitenin 30 gün içinde rapor sunacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Şara duyurdu: Lazkiye için bağımsız soruşturma komitesi kuruldu
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Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye'deki olayların tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların belirlenmesi amacıyla yedi üyeden oluşan bağımsız bir komitenin görevlendirildiği belirtildi.

Bağımsız soruşturma komitesi, olayların çıkış nedenlerinin ve gelişim sürecinin araştırılması, sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi, kamu kurumları, güvenlik güçleri ve orduya yönelik saldırıların incelenmesi için yetkilendirildi.

Komite, ayrıca gerektiğinde uzmanlardan destek alma yetkisine sahip olacak. Tüm devlet kurumlarının ise komiteyle tam işbirliği yapması zorunlu kılındı.

Soruşturma komitesinin, olaylara ilişkin kapsamlı raporunu 30 gün içinde tamamlayarak Suriye Cumhurbaşkanlığına sunması bekleniyor.

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