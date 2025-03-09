Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Lazkiye ve Tartus’ta 745 Alevi sivil öldürüldü

Suriye'nin HTŞ liderliğindeki geçici yönetimi, perşembe günü başlayan çatışmaların ardından Alevilerin merkezi olarak görülen Akdeniz kıyılarındaki Lazkiye ve Tartus'a büyük bir operasyon başlatmıştı. Lazkiye çevresindeki geniş alanda elektrik ve içme suyunun kesildiği de belirtiliyor.

Fransız AFP haber ajansı bölgede 745 Alevi sivilin öldürüldüğünü duyurdu. Sivillerin çoğunun yakın mesafeden ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) yaptığı açıklamaya göre çatışmaların başlamasından bu yana bin 18 kişinin öldüğünü raporladı. Bu sayının 745’inin sivil olduğu belirtildi.

SOHR Başkanı Rami Abdulrahman, toplam bini aşkın kişinin öldürüldüğü çatışmaların ülkede yaşanan en büyük şiddet eylemlerinden biri olduğuna işaret etti.

Ahmed eş-Şara çağrı yaptı

Geçici Devlet Başkanı ilan edilen Ahmed el-Şara konuyla ilgili bir video mesaj yayınladı. Açıklamasında eski hükümetle bağlantılı silahlı grupların silahlarını teslim etmelerini söyledi. Eş-Şara yeni hükümete sadık olanların ise sivillere saldırmaktan veya esirlere kötü muamele etmekten kaçınmalarını istedi. “Etik değerlerimizden ödün verdiğimizde, kendimizi düşmanımızla aynı seviyeye indirmiş oluruz” dedi.

Şam yönetimi, gece boyunca Alevilere ev sahipliği yapan Lazkiye ve Tartus kentlerine ve yakınlardaki köylere takviye gönderdi. Lazkiye ve diğer kıyı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı devam etti.

Türkiye: “Güvenlik güçlerinin hedef alınması Suriye’yi zayıflatıyor”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X’te yaptığı paylaşımda, “Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisi için yoğun çabalar sürdürülmektedir. Bu kritik aşamada güvenlik güçlerinin hedef alınması, Suriye’yi birlik ve dayanışma içinde geleceğe taşıma çabalarını zayıflatabilir” dedi.