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Cevdet Yılmaz: Devletimizin gücü karşısında provokatörler kaybetmeye mahkûmdur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin Lazkiye bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, "Suriye üzerinden ülkemizde mezhepler arası provokasyon yapma çabaları milletimizin feraseti ve devletimizin gücü karşısında kaybetmeye mahkumdur." ifadelerini kullandı

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz: Devletimizin gücü karşısında provokatörler kaybetmeye mahkûmdur
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin Lazkiye kentinde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

"Son günlerde Suriye’de yaşanan olaylar hepimizi üzmektedir" diyen Yılmaz, "Tüm unsurları ile kardeşimiz olan Suriye halkını etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden çatıştırma ve istikrarını bozma gayreti içinde olanlar başarılı olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Suriyeli vatandaşların birliğini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz"

Eski rejim kalıntılarının da hukuk dışı hareket eden her türlü oluşumun da, kapsayıcı bir siyasi yapı yönünde Suriye’nin tarihi dönüşümüne set çekemeyeceklerini söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Suriye üzerinden ülkemizde mezhepler arası provokasyon yapma çabaları da milletimizin feraseti ve devletimizin gücü karşısında kaybetmeye mahkumdur.

Türkiye Cumhuriyeti olarak komşumuz Suriye’nin farklı dinden, mezhepten ve etnik kimlikten tüm vatandaşlarının güvenliğini, birliğini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz.

Birlik içinde istikrarlı ve müreffeh bir Suriye kardeşane temennimiz olduğu kadar, ülkemizin milli menfaatlerinin de gereğidir. Suriye hükümeti ve kurumları güçlendikçe, komşumuz Suriye’nin istikrarı da güçlenmiş olacaktır.

Suriye’de yaşanan hadiselerde dışarıda suçlu arayanlar varsa, kimlerin istikrarsız ve güçsüz bir Suriye istediğine bakmaları yeterli olacaktır."

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