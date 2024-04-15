Savaş Kabinesi toplandı: İsrail'in "acı dolu" misilleme planı masada

İsrail Savaş Kabinesi toplandı. Yapılacak misillemenin 'acı verici' olacağı bilgisi basına sızdırıldı.



Kabine toplantısında yapılan tartışmalar ve alınan kararlar sır gibi saklanırken İsrail basınında yer alan haberlerde, Kabine'nin İran’a yönelik misilleme yollarını ele aldığı ve bunların İran’a “acı verecek” nitelikte olduğu aktarıldı.

Misilleme seçeneklerinin bölgesel bir savaşa yol açmayacağı bildirilen haberlerde, Kabine’nin ayrıca ABD tarafından engellenmeyecek bir yol izlemeyi hedeflediği aktarıldı.

Savaş Kabinesi’nin dün yaptığı toplantıda, İran’a karşılık verilmesi konusunda fikir birliği olduğu, zamanlama ve kapsam konusunda henüz bir karara varılamadığı belirtilmişti.