Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: AB yolunu hızlandırmakta kararlıyız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) yolunu hızlandırmaya kararlı olduklarını bildirdi.

Vucic, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i başkent Belgrad'da kabul etti.

Sırp lider Vucic ve Miçotakis, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan-Yunanistan ilişkilerinin "dostane ve kardeşçe" olduğunu dile getiren Vucic, Miçotakis'e Sırbistan'a AB yolundaki destekleri için teşekkür etti.

Vucic, Sırbistan'ın AB yolunu hızlandırmaya kararlı olduklarını ancak AB'den de bu hususta "net sinyaller" beklediklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin büyümesini umduklarını belirten Vucic, "Sırbistan ve Yunanistan her zaman birbirlerinin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak desteklemişlerdir, gelecekte de bunun böyle olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Vucic, Yunan yatırımcıları Sırbistan'a beklediklerini vurgulayarak, Miçotakis ile yenilenebilir enerji kaynakları ve altyapıya yönelik konuştuklarını ifade etti.

"Sırbistan ve Batı Balkanların Avrupa ​​geleceği var"

Miçotakis de iki ülke arasındaki ilişkilerde "gözle görülür ilerlemeler" olduğunu, bugün Belgrad'da düzenlenen Yunan-Sırp İş Forumu'nda tüm alanlarda işbirliği kararlılıklarını göstereceklerini söyledi.

Vucic ile güvenlik alanında da konuştuklarına değinen Miçotakis, Sırbistan'ı AB yolunda desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Miçotakis, "Sırbistan ve Batı Balkanlar'ın Avrupa ​​geleceği var. Bizim için ise Batı Balkanlar ve Sırbistan olmadan bir gelecek yok. Tüm Batı Balkanlar'ın katılımı stratejik hedefimiz olup, ülkenizde gerçekleştireceğiniz reformları hızlandırarak AB'ye daha kısa sürede yaklaşacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova hususundaki tutumlarının değişmeyeceğinin altını çizen Miçotakis, "Avrupa arabuluculuğunun ve diyaloğun, (Sırbistan-Kosova) iki taraf arasındaki ilişkileri normalleştirmenin tek yolu olduğuna ve hepimizin hedefi olan bölgede istikrara önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Bu arada Miçotakis, Sırbistan ziyareti kapsamında, Belgrad'da düzenlenen Yunan-Sırp İş Forumu'na da katılacak.