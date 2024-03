Şirketler hazırlanıyor: Ay'da reklam alanı satışı başlayacak

Takip Et

ABD’li bir uzay girişimi, bir ajansla anlaşma imzaladıktan sonra Ay’da reklam alanı satmayı planlıyor. Kaliforniya merkezli Astrolab’ın, cip boyutundaki gezginini yeni nesil Starship roketiyle Dünya’nın doğal uydusuna gönderme konusunda SpaceX ile bir anlaşması bulunuyor.

Independent'ın haberine göre Flex Ay gezgini 2026 gibi erken bir tarihte fırlatılabilir ancak hem Starship roketi hem de Ay aracının geliştirme aşamaları hala tamamlanmadı. Astrolab ile Group of Humans ajansı arasındaki bir anlaşma, markalara Ay aracında reklam verme şansı sunabilir. Group of Humans’ın kurucusu Rob Noble, The Times ile yaptığı görüşmede “Markalar kendilerini atmosferin olmadığı ve yerçekiminin sınırlı olduğu böyle bir duruma yerleştirerek gerçekten öne çıkabilir. Ürünlerinizi, tüketicilere gerçekten güçlü olduğunu kanıtlıyorsunuz" diyor.

Astrolab, gezgininin “Ay’a şimdiye kadar seyahat eden en büyük ve en yetenekli araç” olduğunu, 1,5 tona kadar ekipman taşıyabildiğini ve saatte 24 kilometreye kadar hızlanabildiğini iddia ediyor.

2040 yılına kadar 142 milyar Euro değerine ulaşabilir

Girişim, aracın Ay’da bir insan üssü kurulmasına yardımcı olmak için kullanılmasını öngörüyor ve NASA, Artemis görevinin bir parçası olarak Ay’da kalıcı bir varlık oluşturmayı umuyor. Avrupa Uzay Ajansı’nın tahminleri, Ay ekonomisinin 2040 yılına kadar yaklaşık 142 milyar Euro değerine ulaşabileceğini öne sürüyor.

Elbette uzaya reklam yerleştirmeyi öneren ilk veya tek şirket Astrolab değil. 2019 yılında alkolsüz içecek devi PepsiCo, Rusya’daki yan kuruluşunun uzay girişimi StartRocket ile ortaklık anlaşması yaptığını açıklamıştı. Bu ortaklığın arkasındaki fikir, şirketlerin logolarını alçak Dünya yörüngesine yansıtmak için bir dizi mikro uydu kullanmak ve böylece onları dünyanın geniş alanlarında görünür kılmaktı.

Teklif, bazı kişilerin çok uluslu şirketi “uzay kirliliği” yaratmaktan caydırmak amacıyla PepsiCo ürünlerini boykot etme çağrısı yapmasına yol açtı. PepsiCo sonunda yörüngede bir reklam panosu yaratma planlarından vazgeçti, ancak StartRocket girişimi hala bu fikir için çalışmalarına devam ediyor gibi görünüyor.