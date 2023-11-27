Son dakika... Bloomberg duyurdu: Metin Topuz serbest bırakıldı

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Metin Topuz’un kısa süre önce serbest kaldığını duyurdu.

Haberde, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu sözcüsünün “Metin Topuz ile ilgili haberlerin farkındayız. Topuz’un ailesinin isteğine saygı göstererek başka bir açıklamamız yok” açıklamasına da yer verildi.

Ne olmuştu?

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Topuz, Eylül 2017'de gözaltına alınmış ve aynı yılın Ekim ayında da tutuklanmıştı.

FETÖ yapılanması ile ilgili açılan bir soruşturma kapsamında tutuklanan Topuz, 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Topuz, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan, ABD diplomatik misyonlarında görev yapan üç isimden biriydi.

Vize başvurularını askıya almıştı

ABD, Topuz'un tutuklanmasına tepki olarak 2017 yılında bir süre Türkiye'den göçmen olmayan vize başvurularını askıya almıştı.

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Topuz’un kısa süre önce serbest kaldığını duyurdu.