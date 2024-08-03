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Son dakika... İran'dan Haniye mesajı: Kaldığı oda dışarıdan vuruldu, intikamı alınacak

Son dakika haberi... İran, Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikast hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Son dakika... İran'dan Haniye mesajı: Kaldığı oda dışarıdan vuruldu, intikamı alınacak
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Açıklamada, "Haniye'nin kaldığı oda dışarıdan vuruldu. Kaldığı oda kısa menzilli mühimmat ile vuruldu. Suikaste ABD de destek verdi" denildi.

"İntikamını en uygun zamanda alacağız" denilen açıklamada, "Siyonist rejim cevabını en şiddetli şekilde alacak" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları, Tahran'da İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Devrim Muhafızları'nın açıklamasında Haniye'nin, 7 kiloluk savaş başlığı taşıyan kısa menzilli füzeyle öldürüldüğü, füzenin odanın dışından ateşlendiği ve büyük patlamaya yol açtığı belirtildi.

"Uygun yolla en ağır şekilde intikamı alınacak"

İran Devrim Muhafızları, "Siyonist rejim suçlu ABD yönetiminin desteğiyle bu terör eylemini gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Tahran'ın İsrail'den "uygun yer ve zamanda, uygun yolla en ağır şekilde intikamını alacağı" belirtildi.

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