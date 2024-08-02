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Facebook, Diyanet'in Haniye paylaşımını kaldırdı, hesabı kısıtladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Haniye için İstanbul’da kılınan cenaze namazı videosunu kaldıran Facebook, Başkanlığın hesabına 1 ay yayın yasağı getirdi.

Haber Merkezi
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Facebook, Diyanet'in Haniye paylaşımını kaldırdı, hesabı kısıtladı!
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Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Diyanet İleri Başkanlığı'nın canlı yayınladığı suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için İstanbul’da kılınan cenaze namazı videosunu kaldırdı.

Facebook ardından, Başkanlığın hesabına 1 ay yayın yasağı getirdi.

 

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