Son dakika... Bakan Uraloğlu'ndan instagram açıklaması: Engel ne zaman kalkacak?

Türkiye’de Instagram'a yönelik erişim engeli dikkat çekerken, konuyla ilgili açıklamalar merakla takip ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklamada bulunmuştu.

Alanya - Gazipaşa Yolu Gökçebelen Tüneli’nda basın toplantısı düzenleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Instagram'a erişim engeli ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi

Bakan Uraloğlu, Instagram'a erişim engeliyle ilgili "Kanuna uydukları anda Instagram erişime açılır, engel kalkacak. Kendilerini uyardık karşılık bulmadı" şeklinde konuşurken, şu ifadeleri kullandı:

"Hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız. Ama burası bağımsız bir ülke. Kanunlar, kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, bu kurallara net olarak uymasını istiyoruz."