Son dakika: İsrail güçleri Madleen gemisini kuşattı

Özgürlük Filosu Koalisyonu Gazze'ye yardım götüren Madleen Gemisi'nde alarm verildiğini bildirdi.

Madleen Gemisi 5 İsrail botuyla çevrildi

BM Özel Raportörü yaptığı açıklamada Madleen Gemisi'nin etrafının 5 İsrail botuyla çevrildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "İngiltere saati ile 23:18; filonun çevrimiçi üyesiyim. İsrail sürat tekneleri tarafından yeni ulaşıldı - filonun etrafında dönen 5 gemi. Kaptan, ekibe sakin kalmaları ve pasaportları ve can yelekleri ile oturmaları talimatını veriyor. Yazarken İsrail askerleriyle konuştuklarını duyuyorum... insani yardım taşıdıklarını ve huzur içinde gittiklerini söylüyorlar. Şimdilik sadece çevrelenmiş durumdalar. Ben yanlarındayım ve her şeyi kaydediyorum" paylaşımını yaptı.

"Acil uluslararası koruma talep ediyoruz"

Aktivist Thiago Avila, "İsrail işgal kuvvetleri ordusu Özgürlük gemisi Madleen'i kuşattı. Yolcular için acil uluslararası koruma talep ediyoruz" dedi.

Madleen gemisi İsrail sularına girdi

Gazze'ye yönelik kuşatmayı kırmak ve insani bir deniz koridoru oluşturmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait Madleen gemisi İsrail sularına girdi.

İsrail Savunma Bakanı Katz'tan talimat

Gemideki aktivistler ve İsrail basını, İsrail ordusunun (IDF) gemiye müdahale etme hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Katz geminin durdurulması için “ne gerekiyorsa yapılmasına” dair IDF’ye talimat verdiğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurdu.