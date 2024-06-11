SON DAKİKA: Kremlin duyurdu: Putin, Hakan Fidan'la görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor.

Kremlin’den yapılan son dakika açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Putin, gün içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul edecek.

Türkiye’den Dışişleri Bakanlığı kaynakları da söz konusu görüşmeyi doğruladı.

Fidan ile Lavrov'un görüşmesi

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı, Gazze’deki son durum değerlendirildi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Lavrov- Fidan görüşmesinde Türkiye bakımından önem arz eden ekonomik konular gündeme getirildi.