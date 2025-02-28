Son dakika: Rusya Alexander Darchiyev'i ABD’ye büyükelçi atadı!

Rus ve ABD'li diplomatlar, önceki yıllarda yaşanan çok sayıda diplomatın sınır dışı edilmesiyle sekteye uğrayan iki büyükelçiliğin işleyişinin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere Perşembe günü İstanbul'da bir araya gelmişti.

Alexander Darchiyev ABD'ye büyükelçi olarak atandı

İki ülke arasındaki normalleşme süreci için ilk adım Rusya'dan geldi. Rusya, Alexander Darchiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı.

Rusya ABD’den onay aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Rusya, Alexander Darchiyev’in ABD büyükelçisi olarak atanması konusunda ABD’den onay aldı.

Darchiyev Washington'a gı̇decek

Bakanlık, Darchiyev’in yakında Washington'a gı̇deceğini belirtti. Darchiyev, İstanbul’daki toplantıda Rus heyetine başkanlık etmişti.

Rusya 2017 yılında kapatmıştı

Rusya, 2017 yılında Amerikan istihbarat yetkililerinin Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamalarının ardından San Francisco'daki Rus konsolosluğunu ve New York ile Washington DC'deki iki diplomatik ek binayı kapatmıştı.