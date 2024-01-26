Son uçuş tarihi belli oldu: 50 yıllık havayolu devi kapanıyor

Air Malta, 1974 yılından beri Malta'nın ulusal havayolu şirketi olarak faaliyet gösteriyordu. Ancak, Avrupa Birliği ile yaşanan uzun ve karmaşık görüşmelerin ardından Malta hükümeti, Air Malta'nın operasyonlarına son verecek bir karar aldı.

Bu karar, Air Malta'nın mali sıkıntılarına çözüm bulamaması ve Avrupa Birliği'nden talep ettiği mali destek talebinin reddedilmesi üzerine alındı. Bu durum, Malta'nın ulusal havayolu şirketinin önümüzdeki yıl kapatılacağı ve yerine yeni bir şirketin geçeceği anlamına geliyor. Son Uçuş Tarihi 31 Mart 2024 olarak duyuruldu. Air Malta Genel Müdürü David Curmi, Avrupa Komisyonu ile yaşanan görüşmelerin zorlu ve karmaşık olduğunu belirtti. Ancak, bu süreçte şirketin ciddiyetini gösterdiklerini vurguladı.

Yeni şirketin hisse ihracı veya stratejik ortaklık yoluyla kısmen özel girişimlere ait olacağı belirtiliyor. Bu değişimle birlikte, Malta'nın havacılık sektöründe yeni bir döneme girilecek.

Ayrıca, Air Malta'nın Türkiye'den çekilmesi de geçmişte yaşanan önemli bir gelişmeydi. Bu da gösteriyor ki, havacılık endüstrisi sürekli değişen bir sektör ve bu değişimlerle birlikte yeni fırsatlar doğuyor.

Bu kararın ardından, Air Malta'nın mevcut bilet rezervasyonları iptal edilirken, yerine yeni hava yolu şirketi KM Malta Airlines'ın hizmete gireceği duyuruldu. Yeni şirketin 2024 yaz programı için rezervasyonlar başladı ve Air Malta'nın yerine geçecek olan KM Malta Airlines, Avrupa'da 17 havaalanına hizmet verecek.

Bu değişimle birlikte, Malta'daki havayolu endüstrisindeki rekabet artacak ve yolcular daha geniş bir seçenek yelpazesiyle karşılaşacaklar. Yeni başlayan bu dönemde, KM Malta Airlines'ın nasıl bir performans sergileyeceği ve Malta'nın uluslararası hava taşımacılığındaki rolü merakla bekleniyor.