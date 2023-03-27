S&P Global, Euro Bölgesi büyüme tahminlerini revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi için 2023 ve 2024 büyüme tahminlerini revize etti.

Enflasyondaki katılığın ECB'yi faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre artırmak zorunda bırakacağına işaret eden S&P Global, 2023 yılı için büyüme tahminini yüzde 0.0'dan 0,3'e çıkarırken, 2024 büyüme beklentisini ise yüzde 1,4'ten 1,0'a düşürdü.

"Manşet enflasyon yüzde 2 hedefine 2025 ilk çeyrekten önce ve çekirdek enflasyonu hedefe 2025 üçüncü çeyrekten önce dönmeyecek" değerlendirmesini yapan S&P Global, "Euro Bölgesi ekonomisi için kısa vadeli görünüm karmaşık görünüyor. Sınırlayıcı bir para politikası, faiz oranlarının 2024'te pozitife dönmesi ile yurt içi talebe aktarılabilir" dedi.

S&P Global, Euro Bölgesi için 2023 senaryolarının bir çesit stagflasyon yaşanacağı yönünde olduğunu vurguladı.