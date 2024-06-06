SpaceX Starship, 4'üncü test uçuşunu yaptı

Dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi unvanına sahip olan Starship, 4'üncü test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı. ABD'nin Texas eyaletindeki Starbase alanından TSİ 15.50'de fırlatılan Starship ve Super Heavy olarak bilinen ilk aşama iticisi uçuşun ardından Meksika Körfezi'ne ilk kez yumuşak iniş yaptı. Test uçuşunda, ilk kez her iki aşamada da ana hedefler başarılı şekilde gerçekleşti.

SpaceX'in sahibi Elon Musk yaptığı açıklamada, “Birçok döşeme kaybı ve hasarlı bir kanada rağmen Starship okyanusa yumuşak bir iniş yapmayı başardı! Tebrikler SpaceX ekibi destansı bir başarıya imza attınız” dedi.

Üçüncü uçuşta iletişim kopmuştu

Starship'in 3 deneme uçuşunda, bilinen ilk aşama iticisi Super Heavy ayrılmanın ardından Meksika Körfezi'nde suya çakılmıştı. Hint Okyanusu'na inmesi beklenen Starship ile ise atmosfere yeniden girişi sırasında iletişim kopmuştu. SpaceX, Starship'in atmosfere girişi sırasında infilak ettiğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

İlk 2 test uçuşu hüsranla sonuçlanmıştı

Starship, geçtiğimiz sene kasım ayında yapılan ikinci test uçuşunda fırlatmadan yaklaşık 2,5 dakika sonra havada infilak etmiş, nisan ayındaki ilk test uçuşunda ise fırlatmadan yaklaşık 4 dakika sonra motorlarda gerçekleşen arıza nedeniyle patlayarak Meksika Körfezi'ne düşmüştü.



Starship, 30 metre genişliğinde ve yaklaşık 400 metre yüksekliğe sahip. SpaceX roketi insanları Mars'a ve aya götürme hedefiyle tasarladı.