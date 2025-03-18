Starbucks, 50 milyon dolar tazminata mahkûm edildi! Olayın görüntüleri kameraya yansıdı

2020 yılında ABD'de açılan davada, Michael Garcia adlı bir kurye, California eyaletindeki bir Starbucks araç servisinden içecek alırken, kapağı düzgün kapatılmayan sıcak bir içeceğin üzerine dökülmesi sonucu genital bölgesinde ciddi yanıklar oluştuğu iddia edilmişti.

Garcia'nın avukatı Michael Parker, müvekkilinin üç içecek siparişi verdiğini, ancak bunlardan birinin taşıma kabına düzgün yerleştirilmediğini ve teslimat sırasında içeceklerden birinin Garcia'nın üzerine döküldüğünü açıkladı.

Diper taraftan olay anının ise kamera kayıtlarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Starbucks'tan itiraz gelmişti

Şirketten yapılan açıklamada, "Bay Garcia'ya üzüntümüzü ifade ediyoruz, ancak jüri kararına katılmıyoruz ve belirlenen tazminat miktarının aşırı olduğunu düşünüyoruz. Mağazalarımızda her zaman en yüksek güvenlik standartlarını koruma konusunda kararlıyız" denilmişti

Bu dava, 1994 yılında McDonald's'a açılan ve benzer bir olayla sonuçlanan ünlü davayı hatırlatıyor. Davada, Stella Liebeck isimli müşteri üzerine dökülen sıcak kahve nedeniyle üçüncü derece yanıklar yaşamış ve yaklaşık 3 milyon dolar tazminat kazanmıştı.