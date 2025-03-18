Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi kim olacak? İşte kulislerde konuşulan isim

Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem tartışması sürüyor. Kritik maçta yerli hakemin mi yabancı hakemin mi görev yapacağı merak konusu...

Beşiktaş, "Kesinlikle Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız. Bu kararımızdan bizi kimse döndüremez" görüşünde.

Galatasaray cephesi ise bu maçın hakemi için net bir açıklama yapmadı.

Gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve MHK kanadı yerli düşüncesine devam ediyor. Yabancı isteyen TFF yöneticileri de var. Bir üye ise çekimser.

Sabah'ın haberine göre; kulislerde ise yerli hakem olursa Beşiktaş-Galatasaray maçını Halil Umut Meler'in yöneteceği konuşuluyor.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi saat 20.30'da oynanacak.