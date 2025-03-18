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Galatasaray'da Muslera devri bitiyor! İşte yeni kaleci adayları

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erdikten sonra futbolu bırakmayı düşünen Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için çalışmalar başladı. Bu anlamda sarı-kırmızılılarda 4 file bekçisi listeye dahil edildi.

Haber Merkezi
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Galatasaray'da Muslera devri bitiyor! İşte yeni kaleci adayları
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Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erdikten sonra futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanan Fernando Muslera'nın ayrılığına hazırlanıyor.

14 yılını sarı-kırmızılı formaya adayan Uruguaylı eldivenin yerini doldurmanın kolay olmadığının bilincinde olan yönetim, devre arasından itibaren görüşmeler ve çalışmalarda bulunuyor. Sabah'ta yer alan habere göre, şimdilik ön plana çıkan dört isim bulunuyor.

İlk sırada daha önce Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü yaptığı dönemde Claudio Taffarel'in alınması için olumlu rapor sunduğu Lyon'un kalecisi Lucas Perri bulunuyor. 27 yaşındaki Brezilyalı eldiven için iki haneli bonservis bedeli gözden çıkarılmış durumda.

Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan ve daha önce Galatasaray tecrübesi yaşayan Inaki Pena da listedeki isimlerden birisi.

Yunan futbolunun son yıldızı 22 yaşındaki Olympiakos'un kalecisi Konstantinos Tzolakis de Muslera gibi uzun yıllar forma giyebilecek bir isim olarak listede bulunuyor.

Son olarak Bayern Münih'in 38 yaşına gelen Manuel Neuer sonrasını düşünerek aldığı Jonas Urbig bulunuyor. Ancak Alman ekibi 21 yaşındaki kalecisini bonservisiyle değil kiralık olarak göndermek istiyor.

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